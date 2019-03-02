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«Виннипег» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», у Куликова «+3»

«Виннипег» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», у Куликова «+3»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» — 5:3.

К 35-й минуте «хищники» вели со счётом 2:0, отличились Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. Но затем канадская команда провела четыре результативные атаки: голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Блейк Уилер и Тайлер Майерс. Маттиас Экхольм одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Кевин Хейз, поразивший пустые ворота.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+3», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 17.19 на льду (1.29 – в меньшинстве).

«Виннипег» впервые победил за три матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «хищников» три поражения в четырёх встречах. «Нэшвилл» (79) — четвёртый.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
5 : 3
0:1, 2:1, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Арвидссон (Форсберг) – 15:21 (5x5), 0:2 – Суббэн (Джохансен, Эллис) – 32:12 (5x4), 1:2 – Шайфли (Уилер, Труба) – 35:48 (5x4), 2:2 – Коннор (Элерс, Хейз) – 38:21 (5x5), 3:2 – Уилер (Шайфли) – 54:09 (5x5), 4:2 – Майерс (Шайфли, Хейз) – 58:14 (en), 4:3 – Экхольм (Эллис, Гранлунд) – 59:00 (6x5), 5:3 – Хейз (Уилер) – 59:28 (en)
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