«Виннипег» одержал волевую победу над «Нэшвиллом», у Куликова «+3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» дома одержал волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» — 5:3.

К 35-й минуте «хищники» вели со счётом 2:0, отличились Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. Но затем канадская команда провела четыре результативные атаки: голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Блейк Уилер и Тайлер Майерс. Маттиас Экхольм одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Кевин Хейз, поразивший пустые ворота.

На счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова показатель полезности «+3», 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 17.19 на льду (1.29 – в меньшинстве).

«Виннипег» впервые победил за три матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «хищников» три поражения в четырёх встречах. «Нэшвилл» (79) — четвёртый.