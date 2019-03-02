Защитник «Вашингтона» Орлов уложил на лёд Клаттербака силовым приёмом

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:1. Защитник победителей Дмитрий Орлов в одном из моментов отметился эффектным силовым приёмом, уложив на лёд форварда «островитян» Кэла Клаттербака.

Посмотреть видео силового приёма Орлова можно в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Также в этой встрече на счету Орлова показатель полезности «-1» и три силовых приёма за 18.51 на льду. В текущем сезоне в активе защитника три гола и 17 результативных передача при «-6» и 29 минутах штрафа в 65 матчах.

«Вашингтон» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 81 очко.