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«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
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Смотри прямые видеотрансляции матчей плей-офф КХЛ 2 марта на «Чемпионате»

Смотри прямые видеотрансляции матчей плей-офф КХЛ 2 марта на «Чемпионате»
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 2 марта, в Континентальной хоккейной лиге будет сыграно четыре матча первого раунда плей-офф. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию всех встреч.

Календарь игр плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Видеотрансляции матчей плей-офф 2 марта:

— «Трактор» — «Автомобилист»
— «Витязь» — ЦСКА
— «Спартак» — СКА
— «Торпедо» — «Барыс»

«Трактор» уступает «Автомобилисту» в серии (0-2), «Витязь» пока проигрывает ЦСКА (0-2), «Спартак» неожиданно лидирует в серии со СКА (2-0), «Барыс» выиграл два первых матча с «Торпедо» (2-0).

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