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Игроки «Айлендерс» забили автогол, играя с пустыми воротами

Игроки «Айлендерс» забили автогол, играя с пустыми воротами
Хоккей / НХЛ

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» забили курьёзный автогол во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).

Играя с пустыми воротами в концовке встречи, игроки «Айлендерс» Брок Нельсон и Джош Бейли не разобрались с передачей и случайно отправили шайбу в собственные ворота.

Посмотреть видео также можно на YouTube-канале Sportsnet.

Счёт на третьей минуте встречи открыл форвард хозяев Том Кюнхакль. Якуб Врана восстановил равновесие на старте третьего периода. А через минуту отличился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, его шайба оказалась победной. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший свои пустые ворота, шайба была записана на Ти Джея Оши.

Также на счету Овечкина 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ и 2 силовых приёма за 19.59 на льду (1.21 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача, силовой приём и 31% выигранных вбрасываний за 18.10. У Дмитрия Орлова показатель полезности «-1» и 3 силовых приёма за 18.51.

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