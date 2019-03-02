Игроки «Айлендерс» забили автогол, играя с пустыми воротами

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» забили курьёзный автогол во встрече с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1).



Играя с пустыми воротами в концовке встречи, игроки «Айлендерс» Брок Нельсон и Джош Бейли не разобрались с передачей и случайно отправили шайбу в собственные ворота.

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Счёт на третьей минуте встречи открыл форвард хозяев Том Кюнхакль. Якуб Врана восстановил равновесие на старте третьего периода. А через минуту отличился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, его шайба оказалась победной. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший свои пустые ворота, шайба была записана на Ти Джея Оши.



Также на счету Овечкина 2 минуты штрафа, 5 бросков в створ и 2 силовых приёма за 19.59 на льду (1.21 – в большинстве). У Евгения Кузнецова результативная передача, силовой приём и 31% выигранных вбрасываний за 18.10. У Дмитрия Орлова показатель полезности «-1» и 3 силовых приёма за 18.51.

