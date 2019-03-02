Кэм Тальбо — восьмой вратарь, сыгравший за «Филадельфию» в текущем сезоне

Новичок «Филадельфии Флайерз» Кэм Тальбо принял участие во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3), вратарь провёл на льду все 60 минут.



Таким образом, Тальбо стал восьмым голкипером, сыгравшим за «Филадельфию» в текущем регулярном чемпионате. Ранее на лёд в форме «лётчиков» выходили Картер Харт, Брайан Эллиотт, Энтони Столарц, Кэлвин Пикар, Михал Нойвирт, Алекс Лайон и Майк Маккенна. Все 8 вратарей «Филадельфии» выходили на матчи в стартовом составе, что является рекордом лиги.



«Филадельфия» превзошла показатели «Квебека»-1989/90, «Сент-Луиса»-2002/03 и «Лос-Анджелеса»-2007/08, которые использовали по семь вратарей за сезон.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19