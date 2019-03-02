Овечкин — о рекордном сезоне с 45+ голами: это особенное событие

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился впечатлениями от матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1), где он установил рекордное достижение. Российский форвард достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять. Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова, а также достиг отметки в 650 шайб в лиге за карьеру.



«Рекорд по сезонам с 45 голами? Не знал, мне об этом сказали ребята. Да, это особенное событие.



Можно увидеть, что все хоккеисты «Вашингтона» играют усердно, потому что в это время сезона каждый должен делать шаг вперёд и играть так же, как в прошлом году. У нас есть опыт, который нам помогает, мы растём как команда», — цитирует Овечкина Washington Post.

Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45 Исторический гол получился необычным.