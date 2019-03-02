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«Анахайм» проиграл пятый матч подряд, уступив «Вегасу»

«Анахайм» проиграл пятый матч подряд, уступив «Вегасу»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» потерпел поражение во встрече регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», игра завершилась со счётом 0:3. Встреча проходила на домашней арене «уток» в Анахайме — «Хонда Центр». Для «Анахайма» поражение стало пятым подряд, «рыцари» продлили победную серию до трёх матчей.

Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий команды гостей Вильям Карлссон. В концовке второго периода «Вегас» упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе форварда Алекса Така. В заключительном периоде «Анахайм» безуспешно пытался отыграться, а точку поставил гол в пустые ворота от Коди Икина. Сухой матч провёл отразивший 34 броска голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
0 : 3
0:1, 0:1, 0:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 – Карлссон (Стоун, Теодор) – 14:49 (5x4), 0:2 – Так (Маршессо) – 38:13 (5x5), 0:3 – Икин (Белльмар, Карпентер) – 59:39 (en)
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