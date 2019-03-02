«Анахайм» проиграл пятый матч подряд, уступив «Вегасу»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» потерпел поражение во встрече регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», игра завершилась со счётом 0:3. Встреча проходила на домашней арене «уток» в Анахайме — «Хонда Центр». Для «Анахайма» поражение стало пятым подряд, «рыцари» продлили победную серию до трёх матчей.



Счёт во встрече был открыт на 15-й минуте, точным броском сумел отметиться нападающий команды гостей Вильям Карлссон. В концовке второго периода «Вегас» упрочил преимущество благодаря заброшенной шайбе форварда Алекса Така. В заключительном периоде «Анахайм» безуспешно пытался отыграться, а точку поставил гол в пустые ворота от Коди Икина. Сухой матч провёл отразивший 34 броска голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри.