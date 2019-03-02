Гол Задорова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Клуб «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Колорадо Эвеланш», встреча завершилась со счётом 4:3. Встреча проходила на домашней арене «акул» APS Center.



Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Маркус Сёренсен. На старте второго периода Тимо Майер увеличил преимущество «Сан-Хосе» в счёте. На 25-й минуте свой седьмой гол в сезоне забил российский защитник «Колорадо» Никита Задоров. В концовке периода Сёренсен оформил дубль. «Колорадо» в заключительные 20 минут дважды приближался к сопернику в счёте благодаря шайбам Микко Рантанена и Самуэля Жирара, но гол Джо Павелски принёс «акулам» победу.

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