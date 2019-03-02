Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Задорова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Гол Задорова не спас «Колорадо» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

Клуб «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Колорадо Эвеланш», встреча завершилась со счётом 4:3. Встреча проходила на домашней арене «акул» APS Center.

Счёт во встрече был открыт на 5-й минуте, точным броском отметился нападающий команды хозяев Маркус Сёренсен. На старте второго периода Тимо Майер увеличил преимущество «Сан-Хосе» в счёте. На 25-й минуте свой седьмой гол в сезоне забил российский защитник «Колорадо» Никита Задоров. В концовке периода Сёренсен оформил дубль. «Колорадо» в заключительные 20 минут дважды приближался к сопернику в счёте благодаря шайбам Микко Рантанена и Самуэля Жирара, но гол Джо Павелски принёс «акулам» победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2019, суббота. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 3
1:0, 2:1, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Сёренсен (Бёрнс, Торнтон) – 04:18 (5x5), 2:0 – Майер (Павелски) – 22:35 (5x5), 2:1 – Задоров (Ландеског, Коул) – 24:55 (5x5), 3:1 – Сёренсен (Гертл, Лабанк) – 39:36 (5x5), 3:2 – Рантанен (Ландеског, Керфут) – 50:08 (5x4), 4:2 – Павелски (Лабанк, Кутюр) – 52:39 (5x4), 4:3 – Жирар (Ландеског, Маккиннон) – 53:27 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент