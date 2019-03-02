«Питтсбург» — «Баффало» — 3:4 ОТ. Видеообзор матча с отличной передачей Малкина

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступил «Баффало Сэйбрз» — 3:4.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи.



Счёт на четвёртой минуте открыл форвард хозяев Джек Айкел. Через 56 секунд Ник Бьюгстад восстановил равновесие, но Коннор Шири вскоре вновь вывел «клинков» вперёд. «Питтсбург» в конце второго периода провёл две результативные атаки усилиями Патрика Хёрнквиста и Сидни Кросби. На 58-й минуте Шон Мэлоун сделал счёт равным. Победу в овертайме «Баффало» принёс оформивший дубль Шири.



На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 22.47 на льду (4.33 – в большинстве).