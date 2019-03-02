Рирден: Овечкин — талант поколения, НХЛ повезло, что он покоряет её рекорды

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) поделился мнением об уникальном достижении отметившегося голом Александра Овечкина. Российский форвард достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять. Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова, а также достиг отметки в 650 шайб в лиге за карьеру.



«Овечкин продолжает удивлять наших игроков и тренеров. Как я уже много раз говорил, нам повезло иметь такого хоккеиста в команде. Он талант поколения в НХЛ. Лиге повезло, что такой игрок покоряет её рекорды. Все ищут именно таких особенных людей, потрясающих талантов. Забрасывать по 45 шайб в 10 сезонах — это просто невероятно», — рассказал Рирден.

Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45 Исторический гол получился необычным.