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Оши — об Овечкине: в НХЛ есть великие игроки, но нет такого же чистого снайпера

Оши — об Овечкине: в НХЛ есть великие игроки, но нет такого же чистого снайпера
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) поделился мнением об уникальном достижении отметившегося голом Александра Овечкина. Российский форвард достиг отметки 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять. Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова, а также достиг отметки 650 шайб в лиге за карьеру.

«Никогда не видел такой способности забивать и создавать моменты. В лиге есть великие игроки, но ни одного такого же чистого снайпера. Он ведёт команду за собой и является по-настоящему особенным игроком», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45
Исторический гол получился необычным.
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