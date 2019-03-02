Оши — об Овечкине: в НХЛ есть великие игроки, но нет такого же чистого снайпера

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после матча с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) поделился мнением об уникальном достижении отметившегося голом Александра Овечкина. Российский форвард достиг отметки 45 голов за регулярный чемпионат. На его счету стало 10 таких сезонов. У Уэйна Гретцки и Майка Босси – по девять. Ранее Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ, превзойдя достижение Сергея Фёдорова, а также достиг отметки 650 шайб в лиге за карьеру.



«Никогда не видел такой способности забивать и создавать моменты. В лиге есть великие игроки, но ни одного такого же чистого снайпера. Он ведёт команду за собой и является по-настоящему особенным игроком», — цитирует Оши официальный сайт НХЛ.