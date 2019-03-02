Малкин обошёл Дацюка по голевым пасам в НХЛ, впереди только Зубов и Фёдоров

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступил «Баффало Сэйбрз» — 3:4.



Результативной передачей отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, и она стала для него 605-й в Национальной хоккейной лиге. Это позволило Малкину сместить Павла Дацюка (604) с третьего места по числу результативных передач среди российских игроков в НХЛ. Впереди остались только Сергей Зубов (619) и Сергей Фёдоров (696).



Чтобы покорить отметку 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, Малкину осталось набрать 5 очков. Сейчас в его активе 995 (390+605) баллов в 842 матчах.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19