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Малкин обошёл Дацюка по голевым пасам в НХЛ, впереди только Зубов и Фёдоров

Малкин обошёл Дацюка по голевым пасам в НХЛ, впереди только Зубов и Фёдоров
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде в овертайме уступил «Баффало Сэйбрз» — 3:4.

Результативной передачей отметился российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, и она стала для него 605-й в Национальной хоккейной лиге. Это позволило Малкину сместить Павла Дацюка (604) с третьего места по числу результативных передач среди российских игроков в НХЛ. Впереди остались только Сергей Зубов (619) и Сергей Фёдоров (696).

Чтобы покорить отметку 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ, Малкину осталось набрать 5 очков. Сейчас в его активе 995 (390+605) баллов в 842 матчах.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

«Питтсбург» в овертайме проиграл «Баффало», у Малкина передача и «-2»
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