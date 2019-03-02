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Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин бьёт рекорд НХЛ, Малкин обходит Дацюка

Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин бьёт рекорд НХЛ, Малкин обходит Дацюка
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно восемь матчей. В играх приняли участие четырнадцать российских хоккеистов. Александр Овечкин достиг отметки 45 голов за регулярный чемпионат, на его счету стало 10 таких сезонов — рекорд НХЛ. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне, повторив личный рекорд результативности. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал 605-ю результативную передачу в НХЛ, обойдя Павла Дацюка.

ВратарьКлубБроски%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»36 из 4090%3:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыВремя
Малкин (н)

Проворов (з)

Яковлев (з)

Овечкин (н)

Кузнецов (н)

Орлов (з)

Бучневич (н)

Наместников (н)

Барбашев (н)

Тарасенко (н)

А. Свечников (н)

Куликов (з)

Задоров (з)		«Питтсбург»

«Филадельфия»

«Нью-Джерси»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Вашингтон»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Сент-Луис»

«Сент-Луис»

«Каролина»

«Виннипег»

«Колорадо»		0+1

1+0

0

1+0

0+1

0

0

1+0

0

0

1+0

0

1+0		-2

+1

0

0

0

-1

-2

+1

-1

0

-1

+3

+1		2

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0		4

3

1

5

0

0

2

7

0

1

1

0

5		1

3

0

2

1

3

1

0

0

3

1

2

5		22,47

21,59

17,10

19,59

18,10

18,51

15,08

14,17

13,45

17,31

14,48

17,19

21,42
Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45
Исторический гол получился необычным.
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