Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин бьёт рекорд НХЛ, Малкин обходит Дацюка

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно восемь матчей. В играх приняли участие четырнадцать российских хоккеистов. Александр Овечкин достиг отметки 45 голов за регулярный чемпионат, на его счету стало 10 таких сезонов — рекорд НХЛ. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне, повторив личный рекорд результативности. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал 605-ю результативную передачу в НХЛ, обойдя Павла Дацюка.

Вратарь Клуб Броски %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 36 из 40 90% 3:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Время Малкин (н)



Проворов (з)



Яковлев (з)



Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



Бучневич (н)



Наместников (н)



Барбашев (н)



Тарасенко (н)



А. Свечников (н)



Куликов (з)



Задоров (з) «Питтсбург»



«Филадельфия»



«Нью-Джерси»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Рейнджерс»



«Рейнджерс»



«Сент-Луис»



«Сент-Луис»



«Каролина»



«Виннипег»



«Колорадо» 0+1



1+0



0



1+0



0+1



0



0



1+0



0



0



1+0



0



1+0 -2



+1



0



0



0



-1



-2



+1



-1



0



-1



+3



+1 2



0



0



2



0



0



0



0



0



0



0



0



0 4



3



1



5



0



0



2



7



0



1



1



0



5 1



3



0



2



1



3



1



0



0



3



1



2



5 22,47



21,59



17,10



19,59



18,10



18,51



15,08



14,17



13,45



17,31



14,48



17,19



21,42