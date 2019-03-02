Итоги дня в НХЛ для россиян: Овечкин бьёт рекорд НХЛ, Малкин обходит Дацюка

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в котором было сыграно восемь матчей. В играх приняли участие четырнадцать российских хоккеистов. Александр Овечкин достиг отметки 45 голов за регулярный чемпионат, на его счету стало 10 таких сезонов — рекорд НХЛ. Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров забросил седьмую шайбу в сезоне, повторив личный рекорд результативности. Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отдал 605-ю результативную передачу в НХЛ, обойдя Павла Дацюка.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|36 из 40
|90%
|3:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Малкин (н)
Проворов (з)
Яковлев (з)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
Бучневич (н)
Наместников (н)
Барбашев (н)
Тарасенко (н)
А. Свечников (н)
Куликов (з)
Задоров (з)
|«Питтсбург»
«Филадельфия»
«Нью-Джерси»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Каролина»
«Виннипег»
«Колорадо»
|0+1
1+0
0
1+0
0+1
0
0
1+0
0
0
1+0
0
1+0
|-2
+1
0
0
0
-1
-2
+1
-1
0
-1
+3
+1
|2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|4
3
1
5
0
0
2
7
0
1
1
0
5
|1
3
0
2
1
3
1
0
0
3
1
2
5
|22,47
21,59
17,10
19,59
18,10
18,51
15,08
14,17
13,45
17,31
14,48
17,19
21,42
Великий рекорд Овечкина. Русский снайпер первый в истории — он снова забил 45
Исторический гол получился необычным.