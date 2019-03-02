Майоров: в СКА не видно внутреннего равновесия, пример — капитанство Дацюка

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о старте серии плей-офф между СКА и «Спартаком». Москвичи ведут в противостоянии со счётом 2-0.



«Такой старт серии для всех большой сюрприз. При этом рано делать какие-то прогнозы, ведь всё самое главное ещё впереди. Обратите внимание, даже при 2-0 большинство специалистов сомневается, что „Спартак“ сможет выиграть серию.



За счёт чего красно-белые выдали такой старт? Первая: „Спартак“ проскочил спад из пяти поражений кряду, в который команда угодила на финише регулярного чемпионата. Наоборот, сейчас, как это и бывает после спадов, мы видим определенный подъём, в том числе функциональный, когда команду хватает на все три периода. Вторая причина: игра в обороне. Это тот компонент, которым „Спартак“ в общем-то никогда не славился. Лично для меня то, как строго действуют красно-белые в обороне, пропуская в среднем одну шайбу за игру, — один из главных сюрпризов этого плей-офф.



Санкт-Петербург не подошел к плей-офф на пике, наоборот, пока просматривается спад, что для меня большая неожиданность. Уже говорил о том, что нынешняя версия СКА уступает прошлогодней, которая, к слову, тоже не была оптимальной и быстро уступила в плей-офф ЦСКА. Потери Ковальчука, Войнова, некоторых других игроков не могли не сказаться. Также не просматривается внутреннего равновесия внутри команды, там, видимо, есть какие-то нюансы. История с капитанством Дацюка — тому подтверждение», — цитирует Майорова Russia-Hockey.



«Воробьёв сам согласился, надо отвечать». Выиграет ли СКА серию с 0-2? «Спартак» уже прыгнул выше головы, но жаждет большего. Мнение экспертов о главной сенсации первого раунда Кубка Гагарина.