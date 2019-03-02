«Трактор» — «Автомобилист»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 15:00

Сегодня, 2 марта, в Челябинске будет сыгран третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между местным «Трактором» и «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Начало игры — в 15:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Трактор» — «Автомобилист»



Напомним, после двух матчей «Автомобилист» лидирует в серии (2-0). Подопечные Андрея Мартемьянова завершили регулярный чемпионат на первом месте Востока, «Трактор» занял восьмое место.