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Тротц: «Вашингтон» нашёл путь к победе, а мы забили себе два гола

Тротц: «Вашингтон» нашёл путь к победе, а мы забили себе два гола
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от проигранного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (1:3).

«Посмотрите на два последних гола — мы их забили сами себе. Иногда такое случается. Мы дважды попадали в перекладину. Игра было очень вязкой, надо было выгрызать дюймы и сохранять спокойствие. Они нашли путь к победе», — цитирует тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Счёт на третьей минуте встречи открыл форвард хозяев Том Кюнхакль. Якуб Врана восстановил равновесие на старте третьего периода. А через минуту отличился капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, его шайба оказалась победной. Точку в матче поставил Джош Бэйли, поразивший свои пустые ворота, шайба была записана на Ти Джея Оши.

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