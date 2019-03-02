«Динамо» Мн усилили три игрока перед решающей игрой со сборной Экстралиги

Канадский защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош из-за травмы будет вынужден пропустить третий матч серии со сборной клубов Экстралиги, информирует официальный сайт команды из Беларуси. Счёт в серии — 1-1, решающий матч пройдёт сегодня, 2 марта.



Учитывая это, а также что ряд игроков выходят на лед на уколах и не могут играть в полную силу, тренерский штаб обратился за помощью в динамовский фарм-клуб: из солигорского «Шахтера» были вызваны защитники Дмитрий Заламай и Сергей Шелег, а также форвард Евгений Оксентюк.



Напомним, накануне президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что победитель серии получил право играть в Континентальной хоккейной лиге. Также президент сообщил, что в отношении «Динамо» будут серьёзные выводы.

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