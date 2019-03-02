Уилер: у «Виннипега» был непростой февраль, мы просто терпели

Нападающий «Виннипег Джетс» Блейк Уилер поделился впечатлениями от выигранного матча с «Нэшвилл Предаторз» (5:3).



«Мы просто терпели. Мы не открывались, не пытались сделать слишком много. Это хороший знак. Конец февраля для нас выдался непростым. Здорово, что нам удалось добиться результата и придерживаться своей игры, даже когда все шло не по плану», — приводит слова Уилера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



К 35-й минуте «хищники» вели со счётом 2:0 — отличились Виктор Арвидссон и Пи Кей Суббэн. Но затем канадская команда провела четыре результативные атаки — голами отметились Марк Шайфли, Кайл Коннор, Блейк Уилер и Тайлер Майерс. Маттиас Экхольм одну шайбу отыграл, но точку в матче поставил Кевин Хейз, поразив пустые ворота.



«Виннипег» впервые победил за три матча и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 80 очков. У «хищников» три поражения в четырёх встречах. «Нэшвилл» (79) — четвёртый.