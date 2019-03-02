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Умарк: не буду разрывать контракт с «Салаватом», иначе потом пожалею о деньгах

Умарк: не буду разрывать контракт с «Салаватом», иначе потом пожалею о деньгах
Хоккей / КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что не собирается досрочно разрывать контракт с командой. Напомним, контракт шведского хоккеиста рассчитан до конца сезона-2019/2020.

«Остался последний год по контракту с «Салаватом», я могу заработать эти деньги и не сожалеть об упущенной возможности через пять-десять лет. Не хочу думать: «Почему же я не остался ещё на один год?».

Я должен быть готов продолжать играть в Уфе. Знаю, что пожалею, если разорву контракт досрочно. Мы по-прежнему хорошо проводим время в Уфе, клуб хорошо заботится обо мне и моей семье», — приводит слова Умарка издание Hockey Sverige.

Напомним, ранее несколько шведских СМИ сообщали, что Умарк хочет досрочно покинуть Россию и перейти в «Лулео».

Умарк может перейти в «Лулео» или в чемпионат Швейцарии
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