«Спартак» — СКА: прямая видеотрансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 2 марта, в Москве будет сыгран третий матч серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина между московским «Спартаком» и СКА из Санкт-Петербурга. Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» предлагает возможность посмотреть платную прямую видеотрансляцию матча. Напомним, СКА уступает в серии со счётом 0-2.



Стоимость видеотрансляции — от 50 рублей. На странице с трансляцией нажмите на кнопку «Купить через СМС» или «Купить другим способом» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча СКА — «Спартак»



Напомним, СКА занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. «Спартак» сумел завершить регулярку на седьмой строчке, хотя до последнего претендовал на шестое место.