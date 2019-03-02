Ленер: в «Айлендерс» меня научили в 10 раз лучше располагаться в воротах

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Робин Ленер рассказал, чему научился у тренеров вратарей «островитян». Среди голкиперов, проведших не менее 30 матчей, процент отражённых бросков Ленера (93,1%) является лучшим в лиге.



«Я впервые в карьере так хорошо рассчитываю углы. Тренеры первыми сделали это со мной, так что мне удается занимать хорошую позицию. Я никогда не рассчитывал углы так хорошо, как в этом году.



Я в 10 раз лучше, чем когда-либо, стал располагаться. При моих габаритах я даже не всегда вижу, как в меня попадают шайбы, потому что просто держу линию и всегда располагаюсь лицом к шайбе. У многих вратарей есть проблема — они стоят параллельно линии ворот, а не лицом к бросающему. И меня научили этому, потому что раньше я выходил слишком далеко из ворот и чересчур много двигался. Теперь же я всегда нахожусь лицом к бросающему, и даже если нахожусь в футе от линии, то остаюсь большим парнем с хорошими рефлексами», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

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