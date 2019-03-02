Морозова — о 10:0 в игре со Швейцарией: это уже прошлое, здесь все могут удивить

Голкипер женской сборной России на Универсиаде Надежда Морозова прокомментировала победу над Швейцарией со счётом 10:0.



«Сегодня провели дневную тренировку: сначала размялись в зале, потом вышли на лёд, отрабатывали «один в ноль», «два в один», игровые упражнения, упражнения с подставлением, закрыванием вратаря, разыгрывали „5 на 4“. В общем, занимались в основном тактикой.



Тренеры сказали забыть крупную победу? Не то чтобы забыть, но игра сыграна, это уже прошлое. Сейчас нужно настраиваться на следующие команды, и не важно, с каким счётом мы победили в первой встрече.



Китайская команда может удивить? Здесь каждый соперник может чем-то удивить, со всеми играть по-своему интересно. Будем настраиваться, конечно, нам всем хотелось бы сыграть так же уверенно, как и со Швейцарией".

Женская сборная России забросила 10 шайб Швейцарии на Универсиаде-2019