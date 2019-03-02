Вратарь сборной России Морозова будет зажигать факел на открытии Универсиады

Голкипер женской сборной России на Универсиаде Надежда Морозова будет зажигать факел на открытии Универсиады в Красноярке, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.



«Я очень рада, очень круто, что мне доверили нести факел. Я абсолютно этого не ожидала и была удивлена. Это большая ответственность, я даже немного нервничаю, чтобы случайно не уронить факел. Учитывая, что спускаться предстоит по достаточно длинной лестнице, мне надо будет бежать, в голове, наверное, в тот момент будет только мысль, как бы не упасть и не скатиться горящим комком.



Я была на «Платинум Арене» на съёмке, мне показали, где нужно будет идти, рассказали, что делать. Надеюсь, все пройдёт удачно», — рассказала Морозова.

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