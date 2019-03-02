Участница конкурса на скорость Матча звёзд НХЛ стала аналитиком NHL Network

Хоккеистка олимпийской сборной США Кендалл Койн будет работать аналитиком NHL Network, информирует CBS.
Напомним, ранее Койн приняла участие в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги, заменив в конкурсе на скорость нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона. Она заняла седьмое место среди восьми участников, опередив форварда «Аризоны Койотс» Клейтона Келлера.
Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» — 13,378
Джек Айкел, «Баффало Сэйбрз» — 13,582
Мэтью Барзал, «Нью-Йорк Айлендерс» — 13,780
Миро Хейсканен, «Даллас Старз» — 13,914
Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс» — 13,930
Кэм Аткинсон, «Коламбус Блю Джекетс» — 14,152
Кендалл Койн, женская сборная США — 14, 346
Клейтон Келлер, «Аризона Койтс» — 14, 526.
Американская хоккеистка пробежала круг на скорость быстрее форварда «Аризоны»