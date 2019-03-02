«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии

Стали известны составы московского «Спартака» и СКА из Санкт-Петербурга на третий матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. После двух матчей в серии лидирует «Спартак» (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.