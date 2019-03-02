Стали известны составы московского «Спартака» и СКА из Санкт-Петербурга на третий матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. После двух матчей в серии лидирует «Спартак» (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.
«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии