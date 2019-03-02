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«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии

«Спартак» — СКА: стали известны составы на третью игру серии
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского «Спартака» и СКА из Санкт-Петербурга на третий матч серии плей-офф, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. После двух матчей в серии лидирует «Спартак» (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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