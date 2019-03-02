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«Витязь» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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«Витязь» — ЦСКА: ворота хозяев будет защищать Самонов

«Витязь» — ЦСКА: ворота хозяев будет защищать Самонов
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы подольского «Витязя» и московского ЦСКА на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». После двух матчей в серии лидирует «армейский» клуб (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск.

«Витязь»:

Самонов (Ортио);
Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Головков – Воронков, Ржепик – Чернов – Потехин;
Епишин, Шевченко – Комаров – Моисеев. Гончаров.

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Пашнин, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Мамин;
Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;
Романов, Слепышев — Карнаухов — Телегин.

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