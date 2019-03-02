«Витязь» — ЦСКА: ворота хозяев будет защищать Самонов

Стали известны составы подольского «Витязя» и московского ЦСКА на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». После двух матчей в серии лидирует «армейский» клуб (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск.



«Витязь»:



Самонов (Ортио);

Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;

Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;

Головков – Воронков, Ржепик – Чернов – Потехин;

Епишин, Шевченко – Комаров – Моисеев. Гончаров.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Пашнин, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Андронов — Мамин;

Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;

Романов, Слепышев — Карнаухов — Телегин.