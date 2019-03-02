«Трактор» уступил «Автомобилисту» в овертайме, счёт в серии стал 0-3

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение в матче плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 3-0 в пользу команды Андрея Мартемьянова.



Встреча получилась не слишком результативной — первую заброшенную шайбу зрители в Челябинске увидели на 21-й минуте: отличился нападающий команды хозяев Кристиан Томас. «Автомобилист» сумел восстановить равновесие на табло благодаря удачному броску форварда Андрея Обидина. Встреча перешла в овертайм, на 55-й секунде которого Вячеслав Литовченко принёс победу Екатеринбургу.

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