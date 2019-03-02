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«Трактор» уступил «Автомобилисту» в овертайме, счёт в серии стал 0-3

«Трактор» уступил «Автомобилисту» в овертайме, счёт в серии стал 0-3
Хоккей / КХЛ

Челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение в матче плей-офф с екатеринбургским «Автомобилистом», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Общий счёт в противостоянии стал 3-0 в пользу команды Андрея Мартемьянова.

Встреча получилась не слишком результативной — первую заброшенную шайбу зрители в Челябинске увидели на 21-й минуте: отличился нападающий команды хозяев Кристиан Томас. «Автомобилист» сумел восстановить равновесие на табло благодаря удачному броску форварда Андрея Обидина. Встреча перешла в овертайм, на 55-й секунде которого Вячеслав Литовченко принёс победу Екатеринбургу.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
02 марта 2019, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
1 : 2
0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Томас (Энлунд, Полыгалов) – 20:22 (5x5), 1:1 – Обидин (Мамкин, Трямкин) – 42:15 (5x5), 1:2 – Литовченко (Секстон) – 60:54 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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