«Спартак» – СКА: питерцы забили два гола в формате «5 на 3»

«Спартак» принимает СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Питерская команда забросила две шайбы в формате «5 на 3», в обоих случаях автором результативных бросков стал нападающий Никита Гусев. Третью шайбу в ворота Юлиуса Гудачека отправил защитник Владислав Гавриков, реализовавший большинство в формате «5 на 4». Красно-белые ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.