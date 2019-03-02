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«Спартак» – СКА: питерцы забили два гола в формате «5 на 3»

«Спартак» – СКА: питерцы забили два гола в формате «5 на 3»
Хоккей / КХЛ

«Спартак» принимает СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Питерская команда забросила две шайбы в формате «5 на 3», в обоих случаях автором результативных бросков стал нападающий Никита Гусев. Третью шайбу в ворота Юлиуса Гудачека отправил защитник Владислав Гавриков, реализовавший большинство в формате «5 на 4». Красно-белые ведут в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Спартак»

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.

СКА

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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