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«Спартак» впервые забил гол СКА на домашней площадке с января 2017 года

«Спартак» впервые забил гол СКА на домашней площадке с января 2017 года
Хоккей / КХЛ

«Спартак» принимает СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Во втором периоде красно-белые сумели забросить шайбу при счёте 0:3, ворота гостей поразил Артём Фёдоров. «Спартак» забил гол СКА на домашней площадке впервые с 25 января 2017 года. С того момента команды провели четыре встречи регулярки на льду московской команды, и во всех случаях питерцы одерживали победы с сухим счётом – 0:5, 0:4, 0:6, 0:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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