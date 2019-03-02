«Спартак» впервые забил гол СКА на домашней площадке с января 2017 года

«Спартак» принимает СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Во втором периоде красно-белые сумели забросить шайбу при счёте 0:3, ворота гостей поразил Артём Фёдоров. «Спартак» забил гол СКА на домашней площадке впервые с 25 января 2017 года. С того момента команды провели четыре встречи регулярки на льду московской команды, и во всех случаях питерцы одерживали победы с сухим счётом – 0:5, 0:4, 0:6, 0:2.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.