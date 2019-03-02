«Спартак» впервые забил гол СКА на домашней площадке с января 2017 года

«Спартак» принимает СКА в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



Во втором периоде красно-белые сумели забросить шайбу при счёте 0:3, ворота гостей поразил Артём Фёдоров. «Спартак» забил гол СКА на домашней площадке впервые с 25 января 2017 года. С того момента команды провели четыре встречи регулярки на льду московской команды, и во всех случаях питерцы одерживали победы с сухим счётом – 0:5, 0:4, 0:6, 0:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.