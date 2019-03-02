«Спартак» – СКА: эффектная драка с участием Гончарова и Каблукова

Нападающий СКА Илья Каблуков сошёлся в кулачном бою с защитником «Спартака» Максимом Гончаровым во втором периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф, который проходит в Москве, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут. «Спартак» ведёт в серии со счётом 2-0, одержав победы в матчах, которые прошли в Санкт-Петербурге.
Посмотреть видео драки можно на официальном сайте КХЛ.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Спартак»
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.
СКА
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.