«Спартак» – СКА: эффектная драка с участием Гончарова и Каблукова

Нападающий СКА Илья Каблуков сошёлся в кулачном бою с защитником «Спартака» Максимом Гончаровым во втором периоде третьего матча серии первого раунда плей-офф, который проходит в Москве, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



По итогам драки оба хоккеиста получили по пять штрафных минут. «Спартак» ведёт в серии со счётом 2-0, одержав победы в матчах, которые прошли в Санкт-Петербурге.

Посмотреть видео драки можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.