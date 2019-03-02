«Спартак» – СКА: Шестёркин получил «5+20», Даугавиньш покинул лёд на носилках

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш не сумел доиграть до конца третий матч серии первого раунда плей-офф со СКА, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Во втором периоде форвард красно-белых получил травму после столкновения с голкипером «армейцев» Игорем Шестёркиным. Даугавиньш зацепился за клюшку вратаря, въехал в борт и покинул лёд на носилках, а голкипер питерского клуба был удалён до конца игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.



СКА



Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.