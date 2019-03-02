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«Спартак» – СКА: Шестёркин получил «5+20», Даугавиньш покинул лёд на носилках

«Спартак» – СКА: Шестёркин получил «5+20», Даугавиньш покинул лёд на носилках
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш не сумел доиграть до конца третий матч серии первого раунда плей-офф со СКА, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Во втором периоде форвард красно-белых получил травму после столкновения с голкипером «армейцев» Игорем Шестёркиным. Даугавиньш зацепился за клюшку вратаря, въехал в борт и покинул лёд на носилках, а голкипер питерского клуба был удалён до конца игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

«Спартак»

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Вишневский – Кулик, Карсумс – Зубов – Даугавиньш;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Волков, Лисин – Черных – Шашков.

СКА

Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

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