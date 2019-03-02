Даугавиньша, получившего серьёзную травму в игре со СКА, увезли в больницу

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш отправлен в больницу, где пройдёт медицинское обследование в связи с травмой, полученной в третьем матче серии первого раунда плей-офф со СКА, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Игрока увезли на машине скорой помощи.



Форвард красно-белых неудачно въехал в борт после столкновения с голкипером СКА Игорем Шестёркиным и покинул площадку на носилках. Вратарь «армейцев» получил дисциплинарный штраф до конца игры. У Даугавиньша травма верхней части тела.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Команда Игоря Уланова одержала две победы в матчах, которые состоялись в Санкт-Петербурге.