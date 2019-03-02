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Дубль Баранцева помог «Торпедо» одержать первую победу в серии с «Барысом»

Дубль Баранцева помог «Торпедо» одержать первую победу в серии с «Барысом»
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» принимало «Барыс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Дэвида Немировски.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Мэттью Фрэттин реализовал большинство и вывел гостей вперёд, но хозяева сумели восстановить паритет благодаря Денису Баранцеву. В концовке периода Филип Хольм отметился голом в меньшинстве, а на последних секундах хозяева отправили третью шайбу в пустые ворота — снова отличился Баранцев.

«Барыс» ведёт в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Нижнем Новгороде 4 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
02 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 1
0:0, 2:1, 1:0
Барыс
Астана
0:1 – Фрэттин (Боченски, Сведберг) – 29:53 (5x4), 1:1 – Баранцев – 33:33 (5x4), 2:1 – Хольм – 38:03 (4x5), 3:1 – Баранцев – 59:56 (en)
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