Дубль Баранцева помог «Торпедо» одержать первую победу в серии с «Барысом»

«Торпедо» принимало «Барыс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Дэвида Немировски.



Календарь игр Кубка Гагарина — 2019



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Мэттью Фрэттин реализовал большинство и вывел гостей вперёд, но хозяева сумели восстановить паритет благодаря Денису Баранцеву. В концовке периода Филип Хольм отметился голом в меньшинстве, а на последних секундах хозяева отправили третью шайбу в пустые ворота — снова отличился Баранцев.



«Барыс» ведёт в серии со счётом 2-1. Четвёртый матч пройдёт в Нижнем Новгороде 4 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.