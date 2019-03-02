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СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком», Гусев оформил дубль

СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком», Гусев оформил дубль
Хоккей / КХЛ

СКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Ильи Воробьёва одержали первую победу в противостоянии, счёт в серии — 2-1 в пользу московской команды.

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В первом периоде Никита Гусев реализовал двойной численный перевес, а во втором оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 3». Владислав Гавриков забросил третью шайбу в ворота красно-белых, отметившись точным броском в большинстве. Артём Фёдоров отыграл один гол, но «армейцы» снова увеличили преимущество до трёх голов благодаря Александру Барабанову. В концовке встречи Антон Злобин сократил отставание, но окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, забивший в пустые ворота.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 4 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
02 марта 2019, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
2 : 5
0:1, 1:3, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Гусев (Рундблад, Дацюк) – 15:11 (5x3), 0:2 – Гусев (Херсли, Плотников) – 22:27 (5x3), 0:3 – Гавриков (Дацюк, Токранов) – 23:12 (5x4), 1:3 – Фёдоров – 24:55 (5x5), 1:4 – Барабанов (Херсли, Белов) – 34:28 (5x4), 2:4 – Злобин (Лещенко) – 58:02 (5x5), 2:5 – Коскиранта (Тихонов, Карпов) – 59:26 (en)
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