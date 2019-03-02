«Спартак» установил новый рекорд посещаемости в матче со СКА

«Спартак» установил новый рекорд посещаемости в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со СКА (2:5). За первым домашним матчем красно-белых в Кубке Гагарина — 2019 наблюдал 11 441 болельщик.



В первом периоде Никита Гусев реализовал двойной численный перевес, а во втором оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 3». Владислав Гавриков забросил третью шайбу в ворота красно-белых, отметившись точным броском в большинстве. Артём Фёдоров отыграл один гол, но «армейцы» снова увеличили преимущество до трёх голов благодаря Александру Барабанова. В концовке встречи Антон Злобин сократил отставание, но окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, забивший в пустые ворота.



«Спартак» ведёт в серии со счётом 2-1, четвёртая игра пройдёт в Москве 4 марта.

Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках За секунду до этого клюшка вратаря СКА попала в коньки Каспарса Даугавиньша.