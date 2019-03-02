«Спартак» — СКА: болельщики хозяев устроили драку с сотрудниками правопорядка

СКА обыграл «Спартак» со счётом 5:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Ильи Воробьёва одержали первую победу в противостоянии, счёт в серии — 2-1 в пользу московской команды.



В ходе матча на трибунах возникла драка с участием болельщиков «Спартака» и сотрудников правопорядка. Инцидент произошёл на секторе фанатов красно-белых.

Посмотреть видео инцидента можно в «Твиттере».

В первом периоде Никита Гусев реализовал двойной численный перевес, а во втором оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 3». Владислав Гавриков забросил третью шайбу в ворота красно-белых, отметившись точным броском в большинстве. Артём Фёдоров отыграл один гол, но «армейцы» снова увеличили преимущество до трёх голов благодаря Александру Барабанову. В концовке встречи Антон Злобин сократил отставание, но окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, забивший в пустые ворота.