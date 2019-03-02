Разборки фанатов с полицией и жуткая травма Даугавиньша. Яркие фото победы СКА

2 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» СКА обыграл «Спартак» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей, счёт в серии — 2-1 в пользу московской команды.

В первом периоде Никита Гусев реализовал двойной численный перевес, а во втором оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 3». Владислав Гавриков забросил третью шайбу в ворота красно-белых, отметившись точным броском в большинстве. Артём Фёдоров отыграл один гол, но «армейцы» снова увеличили преимущество до трёх голов благодаря Александру Барабанова. В концовке встречи Антон Злобин сократил отставание, но окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, забивший в пустые ворота.

Четвёртый матч серии пройдёт в Москве 4 марта.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.