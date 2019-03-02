Фёдоров — о судействе в матче со СКА: ну что вы хотите?

Нападающий «Спартака» Артём Фёдоров подвёл итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф со СКА (2:5).

«Мы хорошо играли, но не использовали свои шансы, как в предыдущих играх, плюс не выстояли в меньшинстве — два раза «пять на три» было. Тяжеловато. Эпизод с Даугавиньшем видел плохо, сидел на лавке в тот момент.

Много драк? Это плей-офф, понятно, никто не хочет уступать. В большинстве стоило почаще бросать, завтра посмотрим видео, будем разбираться.

Удаление на Херсли? Не знаю, судьи так оценили, значит, так и надо было. Раз меня удалили, значит, виноват. Нас удаляли за всё? Ну что вы хотите? Ничего такого не заметил», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.