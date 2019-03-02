Воробьёв: как игроки СКА провоцировали трибуны? Сосиски на лёд бросали?

Главный тренер СКА Илья Воробьёв поделился мнением о третьем матче серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (5:2).

«Большинство и меньшинство определили результат матча. Готовимся дальше. Забиваем только в большинстве? Мы выиграли матч и идём дальше.

Не знаю, как наши игроки могли провоцировать трибуны. Они что, сосиски на лёд бросали?» — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В первом периоде Никита Гусев реализовал двойной численный перевес, а во втором оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 3». Владислав Гавриков забросил третью шайбу в ворота красно-белых, отметившись точным броском в большинстве. Артём Фёдоров отыграл один гол, но «армейцы» снова увеличили преимущество до трёх голов благодаря Александру Барабанову. В концовке встречи Антон Злобин сократил отставание, но окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, забив в пустые ворота.