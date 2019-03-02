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Воробьёв — об удалении Шестёркина: игровая ситуация, просто Даугавиньш так упал

Воробьёв — об удалении Шестёркина: игровая ситуация, просто Даугавиньш так упал
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв после третьего матча серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (5:2) поделился мнением о травме нападающего красно-белых Каспарса Даугавиньша. Хоккеист врезался в борт после столкновения с клюшкой голкипера «армейцев» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин точно не сыграет в следующем матче? А вы у нас СДК, что ли? Там игровая ситуация была, просто Даугавиньш так упал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Посмотреть видео эпизода можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде Никита Гусев реализовал двойной численный перевес, а во втором оформил дубль, снова отличившись в формате «5 на 3». Владислав Гавриков забросил третью шайбу в ворота красно-белых, отметившись точным броском в большинстве. Артём Фёдоров отыграл один гол, но «армейцы» снова увеличили преимущество до трёх голов благодаря Александру Барабанову. В концовке встречи Антон Злобин сократил отставание, но окончательный счёт установил Ярно Коскиранта, забив в пустые ворота.

Игрок «Спартака» врезался в борт на полной скорости. Его увезли на носилках
За секунду до этого клюшка вратаря СКА попала в коньки Каспарса Даугавиньша.
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