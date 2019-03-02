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Нападающий СКА Мальцев: нормальное судейство было, а у нас хорошее большинство

Нападающий СКА Мальцев: нормальное судейство было, а у нас хорошее большинство
Хоккей / КХЛ

Нападающий СКА Михаил Мальцев поделился эмоциями после третьего матча серии первого раунда плей-офф со «Спартаком» (5:2).

«Сегодня соперник более уверенным вышел на лёд, бежал лучше. У меня было небольшое волнение. Не знаю, как у других, я всё-таки помоложе, но ничего — справились. Мы выигрывали, «Спартак» хотел переломить игру, поэтому было много стычек. Это плей-офф. Мы защитились, а игра успокоилась.

Нормальное судейство было, у нас хорошее большинство, заработало сегодня. В принципе, всегда такое давление трибун, здесь немного пожёстче, уже привыкли играть. Когда у них было пятиминутное большинство, они могли вытащить игру. Хорошо, что Магнус два раза нас выручил.

В перерыве просили не удаляться, поменьше пасов назад. Стандартные вещи. Надо было атаковать дальше», — передаёт слова Мальцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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