Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги в решающем матче серии

Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги, составленную в основном из игроков «Юности», в ходе товарищеской серии, встреча завершилась со счётом 4:3 Б. В первом матче «зубры» потерпели поражение — 2:4, во втором одержали победу со счётом 2:1. Серия закончилась со счётом 2-1 в пользу команды Андрея Сидоренко.



Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что победитель серии получил право играть в Континентальной хоккейной лиге. Президент сообщил также, что в отношении «Динамо» будут сделаны серьёзные выводы.



В этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.

500 долларов, банкротство и битва за место в КХЛ. Что придумали в Беларуси? Минскому «Динамо» не простили безвольное выступление в нынешнем сезоне КХЛ.