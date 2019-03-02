Скабелка — о матче с «Торпедо»: отличная атмосфера, но игра не уровня плей-офф

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат третьего матча четвертьфинала Восточной конференции с «Торпедо» (1:3). Клуб из Астаны ведёт в серии со счётом 2-1.



«Отличная атмосфера, полные трибуны, но игра не уровня плей-офф — обе команды забыли о дисциплине, забыли, что такое ответственность перед командой, перед результатом, сопернику удалось забить на одну шайбу больше. С такой дисциплиной любая команда могла как проиграть, так и выиграть», — приводит слова Скабелки пресс-служба «Барыса».



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Мэттью Фрэттин реализовал большинство и вывел гостей вперёд, но хозяева сумели восстановить паритет благодаря шайбе Дениса Баранцева. В концовке периода Филип Хольм отметился голом в меньшинстве, а на последних секундах хозяева отправили третью шайбу в пустые ворота — снова отличился Баранцев.

Дубль Баранцева помог «Торпедо» одержать первую победу в серии с «Барысом»