Немировски — об игре с «Барысом»: у обеих команд проблемы с дисциплиной

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски поделился мнением о третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (3:1). Дублем в составе победителей отметился защитник Денис Баранцев.



«Игра не была похожа на плей-офф, много удалений, проблемы с дисциплиной у обеих команд. Хочу поблагодарить команду за самоотверженность, самоотдачу, желание работать. Надо не сдаваться, как сделал соперник, когда мы вели со счётом 4:0 в прошлом матче и проиграли. Если будет такой настрой, желание, то тогда будет шанс. Идём дальше, результатом довольны», — цитирует Немировски официальный сайт «Барыса».



Клуб из Астаны ведёт в серии со счётом 2-1, четвёртая игра пройдёт в Нижнем Новгороде 4 марта.

Скабелка — о матче с «Торпедо»: отличная атмосфера, но игра не уровня плей-офф