Злобин: «Спартак» может выиграть серию, не уступаем при игре в равных составах

Нападающий «Спартака» Антон Злобин поделился эмоциями после поражения со счётом 2:5 в третьем матче серии первого раунда плей-офф со СКА.



«Сегодня было очень приятно играть при полных трибунах, болельщики в нас верят, и это главное, мы играем для них. Команда получила очень много неоправданных удалений, за что и поплатилась. Конечно, «Спартак» может выиграть серию, он сопернику не проигрывает при игре в равных составах. Нам нужно смотреть на слабые места СКА и работать над своим большинством.



Момент, когда убежал один на один с вратарём, но не забил? Нам говорили, что защитники чуть-чуть медленные у СКА, поэтому попробовал убежать. И получилось! Просто надо было шайбу поднимать, а я начал обводить, и Шестёркин перекрыл низ», — приводит слова Злобина пресс-служба «Спартака».

СКА победил назло всем. Ещё мы увидели лучшую драку в плей-офф КХЛ «Спартак» закопал себя удалениями, а СКА избежал катастрофы.