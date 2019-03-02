Ильин: все в «Торпедо» считают, что 0-2 в серии было недоразумением

Нападающий «Торпедо» Даниил Ильин поделился мнением о третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (3:1, 1-2).

«Изменили всего пару мелочей по сравнению с предыдущей игрой. Сегодня сыграли неплохо. Было много удалений, но команда выстояла. И, конечно, помогла поддержка родных трибун. Огромное спасибо всем болельщикам! Очень хотелось их порадовать сегодня. Никто в команде не смирился со счётом 0-2 в серии. Все считают, что это недоразумение, и сегодня мы вернулись в серию. Поражение в предыдущем матче — уже история, и больше не имеет смысла о нём говорить. Не каждая команда смогла бы оправиться от такого удара. Мы смогли, мы не развалились, и надо нам отдать должное.

«Барыс» сегодня здорово начал, был активнее нас. Ничего страшного, что мы пропустили первыми. Сегодня ты, завтра тебе. Никто от этого не застрахован. Мы гнули свою линию, забили свои голы и выиграли. В плей-офф агрессия — обычное дело. Все играют «кость в кость». Никто не хочет давать слабину в мелочах. Стоит кому-то дать слабину, это почувствует вся команда. Мы сегодня делали свое дело, старались втыкаться в каждом моменте. «Барыс» не любит, когда против них играют жёстко. Стараемся испортить им жизнь, залезаем им под кожу, выводим из равновесия. Когда они нервничают, это нам на руку. Игра, в принципе, не грязная, просто никто не хочет уступать в плей-офф. Была установка тренера — не поддаваться на провокации.

Перед следующей игрой главное — правильно восстановиться. Много сил сегодня потратили. Надо восполнить нужные эмоции. Ни о какой мотивации или дополнительном настрое говорить не приходится. Ради этих матчей мы играли весь сезон. Мы не мальчики и не первый день в хоккее. Завтра соберёмся, обсудим, где можем сыграть ещё лучше, и с новыми силами выйдем на четвёртый матч», — цитирует Ильина официальный сайт КХЛ.