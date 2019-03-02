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«Анахайм» заключил пятилетний контракт с нападающим Якобом Сильвербергом

«Анахайм» заключил пятилетний контракт с нападающим Якобом Сильвербергом
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» заключил новый контракт с форвардом Якобом Сильвербергом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на пять лет и будет действовать до конца сезона-2023/24.

Официально клуб не обнародовал условия контракта, однако ранее сообщалось, что 28-летний хоккеист поставит подпись под пятилетним контрактом на общую сумму $ 26,25 млн. Таким образом, средняя зарплата шведского игрока за сезон составит $ 5,25 млн.

Сильверберг принял участие в 56 встречах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, сумев записать в актив 24 (16+8) балла при показателе полезности «–19» и 26 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводит на площадке около 17 минут за игру.

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