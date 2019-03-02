Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль третьим в сезоне НХЛ забил 40 голов

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги громит «Коламбус Блю Джекетс». После двух периодов счёт 4:0 в пользу команды Кена Хичкока.

Статистика Леона Драйзайтля в сезоне-2018/19

Третью шайбу «Ойлерз» забросил Леон Драйзайтль. Благодаря этому немецкий форвард достиг отметки в 40 шайб в сезоне. Драйзайтль стал третьим игроком после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, кому покорился этот рубеж.

Видео можно посмотреть также в официальном «твиттере» «Эдмонтона».

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид уже отметился ассистентским хет-триком. По разу в составе «Эдмонтона» отличились Зак Кассиан, Джош Карри и Алекс Чиассон.