Макдэвид — первый игрок «Эдмонтона» в XXI веке с 90 очками в трёх сезонах подряд

«Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги громит «Коламбус Блю Джекетс». После двух периодов счёт 4:0 в пользу команды Кена Хичкока.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился ассистентским хет-триком. Благодаря этому канадский форвард набрал 90 очков в сезоне. Макдэвид стал третьим игроком в истории «Эдмонтона» со времён Марка Мессье и Яри Курри (1987—1990), кому покорился этот рубеж в трёх сезонах подряд. Таким образом, Макдэвид стал первым игроком «Ойлерз» в XXI веке с подобным достижением.

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Третью шайбу «Ойлерз» забросил Леон Драйзайтль. И теперь на счету немецкого форварда 40 шайб в сезоне. Драйзайтль стал третьим игроком, после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, кому покорилось подобное достижение.