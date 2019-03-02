Старченко: у «Барыса» была плохая дисциплина и много удалений. Это сломало игру

Нападающий «Барыса» Роман Старченко прокомментировал результат третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Торпедо» (1:3). Клуб из Астаны ведёт в серии со счётом 2-1.

«Сегодня матч ничем принципиально не отличался от предыдущих. Главное отличие – у нас сегодня была плохая дисциплина и очень много удалений. Это сломало игру. Матч получился вязким. Пытались добавить в третьем периоде, но не получилось добиться результата.

Надо исправлять ситуацию, и в следующей игре брать инициативу в свои руки и снова перебрасывать и переигрывать соперника. Тот факт, что все три матча, команда, забившая первый гол, проигрывает, не более чем стечение обстоятельств», — цитирует Старченко официальный сайт КХЛ.